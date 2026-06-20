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El BNG critica nuevos retrasos en el edificio de la Xunta

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Redacción

Lalín

El BNG de Lalín critica los nuevos anuncios sobre el edificio de servicios integrados de la Xunta y lamenta las «promesas incumplidas» en torno a una obra que fue adjudicada en septiembre de 2023 con un plazo de ejecución de 21 meses. Su portavoz, Mari Fernández Sanmartín, considera «un insulto e unha nova tomadura de pelo á veciñanza» que la conselleira de Medio Rural y el alcalde volvieran a fotografiarse en unas obras que define como «eternas». Señala que primero se habló de su apertura en el verano de 2025, después en el segundo semestre y ahora se apunta a finales de año. Fernández pide a Xunta y Concello que «traballen máis e fagan menos fotos» y acusa al PP de alargar los plazos de un proyecto pendiente desde 2011 y reclama que se concrete su apertura.

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