El BNG critica la falta de información en la organización del San Paio

El portavoz del grupo municipal del BNG de A Estrada, Xoán Reices, ha manifestado su preocupación por el malestar expresado por numerosos comerciantes y vecinos como consecuencia de las afecciones derivadas de la celebración de las Festas de San Paio. La formación nacionalista señala que durante las fiestas patronales se han producido diversas situaciones que han generado importantes molestias, entre ellas la retirada temporal de contenedores, los cortes de tráfico, las limitaciones de acceso a determinadas calles y la falta de información previa suficiente sobre las medidas adoptadas.

Desde el BNG subrayan que las Festas de San Paio constituyen uno de los principales acontecimientos sociales y culturales del municipio y que deben seguir contando con el respaldo de la ciudadanía. No obstante, consideran que esta realidad no puede servir para ignorar los problemas que determinadas decisiones organizativas provocan sobre la actividad económica y la vida cotidiana de muchas personas. «La cuestión no son las fiestas. La cuestión es cómo se organizan las fiestas y hasta qué punto se tiene en cuenta a las personas que viven y trabajan en las zonas afectadas», señalan desde la formación nacionalista.

Según el BNG, comerciantes y residentes han trasladado una sensación generalizada de falta de información y de escasa consideración hacia las dificultades que han tenido que afrontar durante varios días.

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«No es razonable que comerciantes y vecinos tengan la sensación de que se decide sobre ellos sin contar con ellos. La mejor manera de fortalecer nuestras fiestas es hacerlo desde el respeto, la comunicación y la colaboración con la vecindad», concluyen.