A Bandeira amasa su gran mural

A Bandeira ya celebra el medio siglo de su Festa da Empanada. Para conmemorar las cinco décadas de esta cita gastronómica, el Concello de Silleda ha impulsado un mural de 7x24 metros en una fachada. La obra lleva la firma del artista coruñés Joseba Muruzábal, conocido artísticamente como Yoseba MP, que ha transformado este espacio urbano en un emotivo homenaje a la tradición culinaria y al gran esfuerzo vecinal.

El corazón del mural es Lola Sangiao, una histórica cocinera que personifica la dedicación de toda una comunidad. Aunque el plan original era retratarla en solitario dentro de su famosa serie "Fenómenas do rural", la timidez de la protagonista transformó el proyecto. Lola rechazó posar sola o vistiendo un mandilón. Buscando su comodidad, Muruzábal propuso integrar a las nuevas generaciones en una hermosa escena colectiva que uniera con fuerza pasado y futuro: «Y de repente le propuse hacer como una especie de obradoiro para niños haciendo la empanada».

La composición final se inspiró en la pintura "Lección de anatomía" de Rembrandt, adaptada al contexto del rural gallego. «En el momento ya se me vino a la cabeza el cuadro de Rembrandt 'Lección de anatomía', se lo enseñé diciéndole que quería hacer algo así pero con niños», detalla Yoseba MP. La imagen recrea un obradoiro culinario donde Lola enseña a los niños a elaborar la masa tradicional. Para inmortalizar el momento, el Concello coordinó a varias familias. Los pequeños disfrutaron la experiencia culinaria mientras el creador captaba las imágenes que ahora visten el edificio: «Los niños se lo pasaron muy bien y de ahí saqué la imagen».

Noticias relacionadas

La ejecución de esta obra requiere un trabajo físico y técnico previo. Antes de plasmar el diseño, el artista dedicó tres días a acondicionar la superficie, recebando tramos dañados y aplicando capas de pintura base. La intervención incluye también el lateral de la vivienda para lograr una integración armoniosa en el entorno. Muruzábal prevé culminar los trabajos en dos semanas, aprovechando al máximo la luz natural en jornadas de mañana y tarde para regalar a A Bandeira un monumento pictórico: «Trabajo de mañana y de tarde e intento aprovechar siempre la luz al máximo».