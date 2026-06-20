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Avelaíñas Teatro da Estrada viaxou a Bueu

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O grupo Avelaíñas Teatro do IES Antón Losada Diéguez pechou o curso cunha representación de Romeo e Xulieta no IES Johan Carballeira de Bueu completando un intercambio teatral, cultural e de convivencia.

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