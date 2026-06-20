Contratación
Arranca el proyecto para mejorar el vial entre el Alto da Cruz y Santeles
Redacción
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció la aprobación del expediente de contratación para ejecutar las obras de mejora del drenaje y la seguridad vial en la carretera provincial EP-7004 Alto da Cruz-Santeles, en el municipio de A Estrada. La actuación contará con un presupuesto de 430.000 euros.
Los trabajos se desarrollarán en dos tramos concretos de esta vía provincial, que suman más de 4,1 kilómetros de longitud, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad de los usuarios.
El proyecto contempla la renovación integral del firme, la construcción de un nuevo sistema de drenaje, la retirada de elementos deteriorados y la implantación de una nueva señalización horizontal adaptada a las necesidades actuales de la carretera. Asimismo, se realizarán trabajos de demolición y adecuación de accesos, además de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de las obras.
Durante el anuncio, Luis López destacó el compromiso de la institución provincial con la mejora de las infraestructuras viarias del territorio. «Una semana más seguimos sumando recursos y aprobando inversiones para mejorar nuestra red de carreteras provinciales y avanzar en la seguridad de estas infraestructuras, que son fundamentales para vertebrar nuestro territorio», afirmó.
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