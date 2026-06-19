Silleda presenta el programa de sus Festas de Verán, que serán del 9 al 12 de julio

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, presentó este jueves la programación de las Festas de Verán, previstas del 9 al 12 de julio. La regidora estuvo acompañada por miembros del gobierno local, por el presidente de la comisión de los festejos, Ricardo Espantoso, y por representantes de la Asociación Cultural O Lacón.

Las Festas de Verán arrancan el jueves 9 de julio, a las 21.00 horas. Tras el chupinano, la música correrá a cargo del grupo Supermirafiori, en la Praza Siñor Afranio. A medianoche, amenizarán la verbena la orquesta París de Noia y los pinchadiscos Carlos López y Bacardi. El viernes 10 es festivo local y la propuesta lúdica se apoya en la tradición y la gastronomía. Por la mañana actúa el grupo de gaitas Aires do Trasdeza, del colegio María Inmacula,a para amenizar la tradicional degustación de mediodía, así como el grupo de Gaitas e Acordeóns da Escola de Música de Silleda y la charanga Os Atrevidos. Esta formación volverá a tocar por la tarde juntoi a la Banda de Música Xuvenil de Silleda. A las 22.00 horas comienza la XXVI Festa do Lacón, amenizada por Mariachi Sol de Galicia. La verbena, desde la 1.00 de la madrugada, lleva los nombres de la orquesta Panorama City y DJ Unai.

Espetada musical

El sábado 11 de julio la Praza Siñor Afranio acogerá entre las 18.30 y las 22.30 horas una espetada musical, que es una propuesta de SIC Iniciativas Culturais para combinar ambiente festivo y gastronómico. Por la noche, la verbena comienza a las 23.30 goras con el grupo silledense Área 33, la orquesta La Misión y el pinchadiscos Marcos Kintana.

Por último, el domingo 12 la Banda de Música Municipal de Silleda y la Recreativa e Cultural de Bandeira se encargarán de los pasacalles desde las 11.00 horas. A las 12.30 la Coral Polifónica Trasdeza acompañará la misa solemne. Por la tarde, desde las 18.00 horas la Avenida do Parque ofrece el espectáculo infantil Unha de piratas, con Troula Animación. Las dos bandas de música del municipio ofrecerán un concierto desde las 19.30 horas. La última verbena de las Festas de Verán comienza a las 22.30 horas y tendrá como protagonistas a la orquesta Marbella y DJ Bruno. Justo a medianoche una sesión de fuegos de artificio cerrarán los festejos.

El Concello de Silleda agradece el trabajo de la comisión de fiestas así como de la Asociación Cultural O Lacón (que preside Arturo López) y de las entidades colaboradoras. El presidente de dicha comisión, Ricardo Espantoso, también pone de relieve la ayuda de todas las entidades, empresas y personas que hicieron posible esta programación.