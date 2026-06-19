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Presentación literaria en la Casa das Letras

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El estradense Miguel Louzao Outeiro presenta hoy a las 20.00 horas en la Casa das Letras su primer poemario. Se trata de ‘Pai’, un conjunto de composicionessobre la experiencia de criar a un hijo, y que está publicado por la editorial Xerais. Participan Manuel Pereira Valcárcel y David A. Álvarez.

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