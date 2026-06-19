La Praza de Loriga de Lalín acoge el sábado un tributo a Juan Pardo

La Praza de Loriga de Lalín acogerá mañana sábado un espectáculo musical que llega de la mano de la Diputación provincial. Xuntos pola música es el título de una propuesta tributo al solista Juan Pardo, protagonizado por Lys Pardo [hija del cantante] y Antonio Barros.

Se trata de un espectáculo que repasa el repertorio del vocalista y compositor gallego y que dará comienzo a las 19.00 horas. Este concierto es una de las 93 actuaciones que el programa de la Diputación + Música acogerán entre mayo y diciembre 58 concellos de la provincia.