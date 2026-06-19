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El PP de Vila de Cruces exige desbroces en viales de Merza y Piloño

Insiste en mejorar el firme del vial de A Moa que enlaza con el de estas parroquias

Maleza en el vial de Piloño y Merza.

Maleza en el vial de Piloño y Merza. / Cedida

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El PP de Vila de Cruces se suma a las protestas del BNG y afea al gobierno local de Xuntos «a falta de planificación e o abandono das infraestruturas viarias no rural». Pone como ejemplo la pista que comunica las parroquias de Merza y Piloño, cubierta de tal modo por la maleza que resulta muy complicada la circulación de vehículos en los dos sentidos. «A situación resulta especialmente grave porque é un vial moi empregado a diario por traballadores de Camanzo, Piloño, Brandomés, Salgueiros e doutras zonas do rural» que tienen que desplazarse a los municipios de Silleda, A Estrada o a la ciudad de Pontevedra.

El firme de la pista de A Moa está muy deteriorado.

El firme de la pista de A Moa está muy deteriorado. / Cedida

Los populares indican que esta falta de mantenimiento se produce desde hace varios meses, como ocurre con el vial que conduce desde A Moa hasta la pista que enlaza Piloño y Merza. En poco más de 1,5 kilómetros, su firme se encuentra muy deteriorado o ya ni existe. El PP ya solicitó su arreglo meses atrás, sin éxito.

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