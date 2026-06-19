Incendios
El PP de Vila de Cruces exige desbroces en viales de Merza y Piloño
Insiste en mejorar el firme del vial de A Moa que enlaza con el de estas parroquias
El PP de Vila de Cruces se suma a las protestas del BNG y afea al gobierno local de Xuntos «a falta de planificación e o abandono das infraestruturas viarias no rural». Pone como ejemplo la pista que comunica las parroquias de Merza y Piloño, cubierta de tal modo por la maleza que resulta muy complicada la circulación de vehículos en los dos sentidos. «A situación resulta especialmente grave porque é un vial moi empregado a diario por traballadores de Camanzo, Piloño, Brandomés, Salgueiros e doutras zonas do rural» que tienen que desplazarse a los municipios de Silleda, A Estrada o a la ciudad de Pontevedra.
Los populares indican que esta falta de mantenimiento se produce desde hace varios meses, como ocurre con el vial que conduce desde A Moa hasta la pista que enlaza Piloño y Merza. En poco más de 1,5 kilómetros, su firme se encuentra muy deteriorado o ya ni existe. El PP ya solicitó su arreglo meses atrás, sin éxito.
- Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
- De Doja a A Estrada para abrir boca
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid