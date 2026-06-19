El orgullo lalinense vuela alto

La presentación en Lalín del ensayo El gran vuelo Madrid-Manila ha reivindicado este jueves la figura del aviador lalinense Joaquín Loriga, en vísperas del centenario de su gesta de 1926. Aunque el autor, Álber Vázquez, no pudo asistir, estuvo representado por su editor, Pedro Riestra. El escritor desgranó para FARO las claves de una investigación que busca sacar del olvido este hito: «La proximidad del centenario de los grandes vuelos españoles ha ido generando en los últimos años un ambiente propicio a este tipo de historias. Así es como a mi me entraron ganas de profundizar y la más atractiva y quizás sobre la que más documentación existe es el vuelo de Madrid a Manila de 1926. Como existe bastante documentación aunque desordenada, me propuse hacer una investigación a fondo y poner en orden todo lo que sabemos de aquello».

Vázquez detalla la dificultad de reconstruir la biografía de Loriga: «La aventura la protagonizan tres aviones y seis personas, tres pilotos y tres mecánicos. De los mecánicos no tenemos información. De los tres, de quien menos conocemos es precisamente Loriga porque fallece muy joven. Por lo tanto, conocemos menos rasgos de su personalidad». A pesar de su prematura muerte, los archivos históricos reflejan su carácter decidido. El autor añade: «¿Qué sabemos de Loriga? Que es un hombre con iniciativa porque él es uno de los dos impulsores iniciales del proyecto en el año 1924 junto a Esteve. Loriga es uno de los más firmes defensores de este viaje. Sabemos de él que es un hombre con iniciativa porque, por ejemplo, en El Cairo busca una forja civil en la que le hacen un apaño por un problema con el motor. Cuando aterriza de emergencia en China, él es un hombre resuelto que soluciona un problema gravísimo. No sabemos lo que hubiese sido de él porque falleció meses después de esta aventura».

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El ensayista reflexiona sobre la falta de orgullo nacional ante estas hazañas, comparando la actitud española con la de otros países: «En España todo lo relacionado con su historia se vive de forma traumática. En el resto de países de nuestro entorno como Francia o el Reino Unido no hay ningún problema. Roland Garros es un aviador francés de la misma época que Loriga e hizo cosas que comparativamente no son tan grandes como lo de la Elcano, pero los franceses se sienten orgullosísimos de él». Vázquez lamenta los prejuicios que empañan los logros de exploración españoles: «Nosotros vivimos nuestra historia con vergüenza e incluso en historias como esta que son blancas en el sentido de que no son conquistadores, son aviadores que van etapa por etapa y pagan lo que consumen. Bueno, pues aún así nuestra sociedad no acaba de estar preparada para asimilar este tipo de eventos. Demasiada gente considera rancio homenajear a Loriga, Gallarza y Esteve».