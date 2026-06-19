«Noelia, vuela alto y brilla como solo tú sabes hacerlo»

A Estrada llora el fallecimiento de Noelia Gestoso Uzal. Conocida por sus éxitos deportivos en el Club Bádminton A Estrada y por sus logros académicos, la estradense falleció a los 26 años después de meses luchando contra un agresivo cáncer. En la actualidad, Noelia, licenciada en Medicina, estaba ejerciendo en Cantabria. La joven será enterrada hoy viernes a las 17.00 horas en una misa que tendrá lugar en la iglesia parroquial de Tabeirós.

Fueron la Federación Gallega de Bádminton y el Club Bádminton A Estrada los que comunicaron públicamente el fallecimiento de Noelia. «Encóllesenos o corazón con esta triste noticia. O noso máis sentido pésame para toda a familia, amizades e achegados polo falecemento de Noelia Gestoso», publicaron en las redes del organismo autonómico. «Foi e sempre será parte da familia do bádminton galego, tanto pola súa traxectoria como gran xogadora como pola extraordinaria persoa que era. O seu recordo permanecerá para sempre entre nós. Moita forza para todos nestes momentos tan difíciles», añadieron.

Su presidente, Rodrigo Sanjurjo, es un hombe que conoce muy bien a una jugadora entrenó y que vio crecer en su etapa como responsable del bádminton estradense. Noeloia formó parte de una gran hornada de jugadores que llevaron al club a División de Honor y que pusieron el nombre de su pueblo en el mapa nacional. «Todo el bádminton español se está acordando de ella y enviando mensajes de condolencias», afirmó Sanjurjo.

Desde el equipo estradense por su parte también tuvieron palabras de recuerdo para su compañera. «Queremos expresar nuestro profundo pesar y tristeza por la pérdida de nuestra compañera y amiga Noelia Gestoso. Enviamos desde aquí un fuerte abrazo a sus padres y a su hermana, en estos duros momentos. Fueron muchos años formando parte de esta familia, compartiendo juntos miles de momentos, y siempre con tu alegre y linda sonrisa alegrándonos cada día. Pues con esa bonita sonrisa es como te recordaremos siempre. Vuela alto compañera y brilla como solo tú sabes hacerlo».

Jugadora formada en las categorías inferiores del CB A Estrada, Noelia llegó a sumar 24 medallas en campeonatos autonómicos, destacando nueve títulos, y dos medallas en Campeonatos de España, además de múltiples convocatorias con la selección autonómica y competiciones internacionales a sus espaldas, entre las que destaca el Campeonato de Europa U17 de Polonia, en 2016. En la temporada 2017/2018 se sumó a las filas al Ravachol de Pontevedra. Lo hizo tras superar una complicada lesión. A pesar de eso, fue pieza clave en el ascenso a Primera Nacional que el equipo consiguió en Mallorca.

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Noelia Gestoso destacó por sus éxitos en la pista pero también fuera de ella. La estradense terminó el Bachillerato con una media de Matrícula de Honor, pudiendo cumplir de esta manera su sueño de estudiar Medicina. Ya en la carrera, conisguió acabarla con grandes notas.