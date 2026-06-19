Detenido un vecino de Silleda acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes en Milladoiro

La Guardia Civil del puesto de Milladoiro, Ames, detuvo a un varón como supuesto autor de tres delitos de agresión sexual cometidos el mismo día en el núcleo urbano de Milladoiro. Se trata de un vecino de Silleda de 45 años, y el arresto se produjo en el marco de la operación Millastalker.

Desde mayo

La investigación arrancaba el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, quien fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el ahora detenido con fines de índole sexual. La mujer logró zafarse del agresor y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo. Fruto de las primeras indagaciones y de la descripción física aportada, la Guardia Civil pudo determinar que el agresor habría repetido este mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en, al menos, otras dos ocasiones más.

Además, en todos los casos, el autor aprovechaba situaciones de baja visibilidad en la vía pública y la total falta de vinculación previa con las jóvenes. Tras un exhaustivo análisis de los entornos donde se cometieron los hechos, logrando ubicar a un varón que coincidía plenamente con el perfil descrito. Y a pesar de la dificultad inicial para su identificación, el desarrollo de las pesquisas policiales permitió averiguar que el sospechoso se había desplazado expresamente desde otra provincia gallega para cometer las agresiones, regresando a su domicilio inmediatamente después.

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Acusación

La operación culminó con la localización y detención del implicado en el Ayuntamiento de Silleda al que se le imputan formalmente tres delitos de agresión sexual. La Guardia Civil ha remitido los datos y el modus operandi acreditados en esta actuación al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de cruzar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Santiago de Compostela.