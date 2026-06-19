La hostelería se prepara para el San Paio con refuerzo de personal y existencias

Las fiestas de San Paio son también el último esfuerzo de la hostelería y restauración locales en lo que a trabajo se refiere. Después de las celebraciones patronales llega una época de tranquilidad en el casco urbano, tras una época ajetreada que comienza con la Festa do Salmón en mayo. Además de ser la última cita del calendario festivo en la villa, San Paio es también la semana de mayor movimiento en la localidad. Por ello, los negocios se preparan para hacer frente al pico de clientela con dos principales medidas: refuerzo de personal y aprovisionamiento de género, llegando a superar el doble de la encargada en circunstancias normales.

Javier Iglesias es uno de los empresarios hosteleros estradenses con más establecimientos, ya que cuenta con un total de cinco repartidos por toda la localidad. Bajo su punto de vista, el éxito de las fiestas radica principalmente en el tiempo. «Se chove non hai xente, pero se fai moita calor tampouco, porque a 40 graos todo o mundo marcha para a praia e non comeza a saír ata as nove da noite», relata. Esto supone un reto a gestionar por varias cuestiones, pero principalmente a la hora de contratar refuerzo de personal. «Agora o que fago é ofrecerlle á plantilla fixa facer extras eses días e pagarllas como tal. Así é máis doado medir cando fai falta reforzo ou non», profundiza.

Asimismo, Iglesias augura que los negocios del centro —Alameda, Plazoleta y Piaf— trabajarán bien tanto a la hora del vermú como por la noche, mientras que Baiuca e Invictus concentrarán el pico de clientela en el servicio de cenas.

En cuanto a la previsión para los pedidos de mercancía, el hostelero asegura que encargar más de lo habitual «é un risco que hai que correr». «O lóxico é que se lle dea saída, se non é agora durante o mes de xullo, e sempre é mellor que sobre un pouco a quedarse curtos. Dubido que algún bar da Estrada vaia quedar sen existencias durante as festas», señala. La cerveza, el vermú y las bebidas alcohólicas son los productos más demandados.

En A Riala, Zona dos Viños, la lectura es muy similar. Aquí sí recurrirán a extras para reforzar los días de más ambiente, que auguran serán el viernes y el sábado. Álex Brei, al frente del negocio, señala que en su caso supera el doble del pedido habitual de mercancía y, al igual que Iglesias, considera el parte meteorológico crucial para el buen funcionamiento de las festividades. No obstante, advierte de la escasez de personal, un problema que afecta desde hace varios años al sector y que se vuelve especialmente palpable durante ocasiones como esta.

En otro orden, la restauración ya ha empezado a recibir sus primeras reservas, especialmente en horario nocturno.

En Argentinos Burguer confirman que las horas de cena son las más cotizadas en su agenda, al menos por el momento, y que existe menos volumen de reservas para el mediodía. Lo mismo comparten desde Navegación y Samaná, donde también han cerrado ya sus primeras mesas, sobre todo para las noches del viernes y el sábado.

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Con todo, cabe destacar que la lectura del impacto de los festejos en el sector depende también de la ubicación, siendo los locales céntricos los más beneficiados del ambiente que genera la programación.