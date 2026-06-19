Gómez afirma que el edificio de Medio Rural en Lalín encara su fase final

El edificio de servicios integrados de la Xunta en Lalín afronta ya la fase final de las obras. La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó este jueves la infraestructura acompañada por la secretaria xeral técnica, Marta Forés, y por el alcalde, de la localidad dezana, José Crespo, y destacó que los trabajos están «moi avanzados». La actuación supone una inversión próxima a los cuatro millones de euros y permitirá concentrar en un mismo inmueble distintos servicios autonómicos vinculados al medio rural y agilizar la atención a la ciudadanía ya desde el mismo centro dezano.

La titular de Medio Rural subrayó el carácter «integral» del proyecto, al agrupar áreas agrarias, de infraestructuras, veterinarias, forestales, ambientales, de administración general y el registro de la Xunta de Galicia La conselleira defendió que el edificio «permitirá dar o mellor servizo posible aos veciños desta localidade en particular e de toda a comarca do Deza en xeral» y puso en valor su ubicación, en una zona de ensanche de Lalín y de fácil acceso.

En las próximas semanas se acometerán los remates interiores y exteriores. Dentro del inmueble se completarán los acabados, la instalación de carpinterías y panelados de madera, así como los trabajos de electricidad, climatización y fontanería. En el exterior están previstas tareas de impermeabilización y pavimentación de la planta de acceso, además de la colocación de los sistemas de protección solar en la fachada.

La titular de Medio Rural incidió en que Lalín y y la comarca de Deza tienen un peso decisivo en la producción agrogandeira, por lo que «os agricultores e gandeiros da contorna van ter aquí o seu centro de referencia». La Xunta recuerda que Lalín es el municipio gallego con más explotaciones de vacuno de leche, con 256, y el segundo en producción, tras Mazaricos, con cerca de 113 millones de litros anuales. Rodeiro y Silleda figuran también entre los 25 concellos gallegos que superan los 30 millones de litros al año.

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El nuevo edificio cuenta con más de 2.400 metros cuadrados construidos, repartidos en cinco plantas y urbanización exterior. La construcción se organiza en tres volúmenes: un sótano semisoterrado, la planta baja y un bloque superior de tres alturas. Además de centralizar trámites, dispondrá de espacios flexibles para reuniones, formación y coordinación técnica, con criterios de accesibilidad, funcionalidad y eficiencia energética.