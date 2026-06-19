Garatuzas de Piloño cambia las aulas por canoas y el patrimonio histórico

La Asociación Social e Cultural Garatuzas de Piloño cierra el curso escolar este sábado 20 de junio con la actividad familiar «Garatuzas viaja en el tiempo». Cincuenta personas participarán en una gran jornada de convivencia rural financiada por el programa +Convivencia de la Deputación de Pontevedra. El itinerario comenzará en la Granxa Escola O Kiriko con juegos y paseos en canoa. Después, el grupo visitará el castro de la Edad de Hierro en la mítica «ciudad» de Oitavén para conectar con la historia gallega. La jornada concluirá con una rica merienda y ocio libre en la playa de Cesantes, en Redondela, fortaleciendo así la cohesión comunitaria.