El Galicia Clarinet Fest bate su récord histórico con 125 matriculados de todo el mundo

El Galicia Clarinet Fest celebrará su séptima edición del 2 al 9 de agosto en Lalín, consolidando su proyección internacional al alcanzar el mayor número de matriculaciones de su historia. Un total de 125 alumnos procedentes de toda la geografía española y de países como el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Uruguay o Estados Unidos participarán en este encuentro musical. La organización ha estructurado un exigente programa pedagógico a través de su Academia que supera la centena de inscritos y ofrecerá aproximadamente 400 horas de docencia intensiva. Este volumen lectivo se dividirá entre clases individuales, sesiones grupales de instrumentos auxiliares como el clarinete bajo y el requinto, y preparación específica de repertorio orquestal.

El principal sello de identidad de esta edición radica en la excelencia de su equipo docente, integrado por 18 profesionales de más de diez nacionalidades que situarán a Galicia en el foco de la comunidad musical internacional. Entre los maestros encargados de impartir las clases magistrales y protagonizar los conciertos se encuentran solistas de algunas de las agrupaciones orquestales más relevantes del mundo y profesores de universidades internacionales. Destacan figuras como Sérgio Pires, clarinete principal de la London Symphony Orchestra; Arno Peters, solista de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam; Tibor Reman, solista de la Staatskapelle Berlín; José Franch-Ballester, docente en la University of British Columbia; Shirley Brill, ganadora del Premio OPUS KLASSIK 2024; y Selin Gürol, clarinetista principal de la Orquesta Sinfónica Presidencial de Turquía. A ellos se suman otros reputados pedagogos e intérpretes como José Luis Estellés, Juan Ferrer, Luis Cámara, Emilio Alonso Espasandín, David Griffiths, Manuel Martínez, Wolfgang Puntas, Gaetano Falzarano, Michelle Anderson y Deborah Andrus, respaldados por los pianistas repertoristas Alicia González Permuy y Damián Hernández. La dirección artística de todo el evento corre a cargo del lalinense Xocas Meijide, profesor en la Universidade do Minho y solista de la Banda Municipal de A Coruña.

Noticias relacionadas

En el marco de este festival, el sábado 8 de agosto se desarrollará la cuarta edición del Concurso Internacional Galicia Clarinet Fest, un certamen dividido en tres categorías y dirigido a músicos menores de 35 años que busca promover el talento joven y fomentar la excelencia interpretativa. Gracias al patrocinio de firmas especializadas como Backun, Yamaha, Buffet-Crampon, Vima Instruments o Vandoren, el concurso repartirá más de 10.000 euros en premios tanto en metálico como en especie, incluyendo ventajas y descuentos en la compra y mantenimiento de instrumentos o partituras. El principal atractivo para los participantes será la oportunidad de actuar como solistas en la edición de 2027 junto a formaciones profesionales como la Real Filharmonía de Galicia o la Banda Municipal de A Coruña, facilitando así su inserción laboral. El jurado encargado de las evaluaciones estará compuesto por los propios profesores invitados y destacadas personalidades del ámbito musical vinculadas al festival.