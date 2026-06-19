La Fundación Semana Verde cierra un semestre marcado por el aumento de facturación y de eventos

El patronato de la Fundación Semana Verde de Galicia se reunió este jueves en el recinto ferial de Silleda. La sesión estuvo presidida por el secretario general técnico de la Consellería de Presidencia, Javier Abad, en calidad de vicepresidente de dicho patronato. El encuentro sirvió para hacer un balance de las actividades realizadas durante el primer semestre del año así como de las inversiones en el complejo ferial.

Así, la Fundación Semana Verde llega al ecuador de 2026 con 12 eventos mayores y 13 menores, a los que se suman las 23 sesiones de la subasta ganadera de la Central Agropecuaria de Galicia Abanca, que tiene lugar los martes. La entidad destaca tanto los resultados de la 48ª Semana Verde como de la propia Central. La última edición de la Semana Verde tuvo lugar del 4 al 7 de junio y rozó los 800 expositores, la mejor cifra de los últimos 19 años. En cuanto a visitantes, superó las 108.000 personas, unas 4.000 menos que en 2025. En cuanto a la Central Agropecuaria, hasta la sesión de de este martes, día 16, acudieron 29.342 animales, que son un 0,4% más que la cifra del mismo periodo de 2025, mientras que las transacciones rebasan los 34,8 millones de euros, un 22,2% por encima de la cuantía del primer semestre de 2025. La puja de ganado, entre enero y junio, registró además varios récords históricos, como el mayor precio medio del mercado en la categoría de vacuno mayor o la cantidad más alta pagada por una vaca, 10.293 euros.

Nuevas citas hasta diciembre

Precisamente, el incremento de la afluencia de animales y la incorporación de una nueva categoría, la de terneros pasteros, motivó el acondicionamiento de un tercer pabellón «que está a supoñer unha importante mellora na operatividade dos usuarios e ao mesmo tempo un incremento de ingresos ao concorrer máis animais», indican desde la consellería. Las mejoras incluyen la renovación de equipamiento informático del sistema de vigilancia y suponen una inversión de más de 300.000 euros.

De cara al seguno semestre, la fundación anuncia la celebración de Galiforest, del 2 al 4 de julio y convertida ya en la edición más grande tanto en presencia expositiva como en superficie. Durante los próximos meses tendrán lugar Equina, Motor Show o XGN Intermax. Presidencia añade que la fundación «completará un ano con moi boas perspectivas e no que se incrementa o orzamento establecido inicialmente, coa previsión de chegar aos 5 millóns de euros debido, entre outros aspectos, ao acondicionamento do ring hípico». Este presupuesto no se alcanzaba desde la construcción del recinto.

Y sin salir de cuestiones económicas, el patronato aprobó las cuentas de 2025, con resultados equilibrados en cuanto a actividades y en el que se acometieron las citadas ampliaciones de la Central. A lo largo del año pasado se celebraron 27 eventos mayores y 20 menores, mientras que la Central cerró el ejercicio con una facturación total de más de 59 millones de euros, un 49,3% más que en 2024.