Flaco se va de «veranito» a San Vicente

Gonzalo Pose y Vanesa García están triunfando con Flaco, una propuesta de comida callejera en Santiago que no para de recibir elogios y premios. Ahora, con la llegada del verano, la pareja de emprendedores ha decidido hacer las maletas e irse a la playa, aunque no lo harán para descansar tirados al sol, sino para trabajar. A comienzos del mes que viene Flaco abrirá una «sucursal» en San Vicente do Grove, a poca distancia del conocido Náutico. Este Flaco Veranito, como han decidido bautizarlo, estará abierto solo los meses de verano. Una vez finalice, tocará volver a Santiago.

El conocido hostelero estradense nos explica que la decisión de irse a San Vicente tiene dos explicaciones. «Nosotros somos muy asiduos de esa zona y tenemos muchos amigos que veranean allí», argumenta un hombre que en sus años jóvenes fue crupier en el casino de La Toja. «Durante tres veranos me encargué de llevar el Black Jack y la ruleta americana. Toda una experiencia», recuerda. Además, a Vanesa le gusta ir a los conciertos del Náutico, algo que los llevó a tener un bungalow fijo en un camping de la zona.

«El año pasado fuimos a un concierto allí. Era un lunes pero estaba lleno de gente y no había dónde comer. Acabamos esperando una hora y cuarto para comer un bocadillo de jamón», recuerda. Ahí surgió el sueño de abrir un Flaco en San Vicente, para el que incluso vieron su bajo ideal, situado a poca distancia del Náutico y de la playa, con opción de poner mesas de terraza. «Preguntamos pero estaba muy complicado alquilarlo. Al final, un amigo de allí que sabía de nuestra idea anduvo preguntando y terminó consiguiendo el alquiler. Fue una suerte porque en San Vicente no están dando licencias de apertura pero este local la tiene desde 1970».

Esta posibilidad encajaba con la segunda de las razones, ya que, con la llegada del verano, baja el volumen de trabajo de Flaco en Santiago. Así es que han decidido cerrar todo el mes de agosto para dar descanso a sus empleados y centrarse en este tiempo en su «sucursal» en San Vicente. «Muchos de nuestros clientes y amigos están en esa zona. Vamos a jugar en casa», afirma Pose.

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Curiosamente, este Flaco Veranito llega poco después de que el Flaco original se incluyese una prestigiosa lista como uno de los 101 mejores locales del hamburguesas del mundo. En concreto, ocupan el puesto 57 en un listado en que hay locales desde Sydney a Nueva York, pasando por Dubai o Florencia.