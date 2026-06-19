Finaliza el programa «Adestra a túa Saúde» con 18 participantes

Un total de 18 personas han completado este jueves en A Estrada el programa «Adestra a túa Saúde», una iniciativa dirigida a mayores de 60 años con hábitos sedentarios o factores de riesgo cardiovascular que concluyó en la jornada de ayer con un acto de entrega de diplomas a los participantes.

El evento en cuestión se celebró en las piscinas climatizadas, donde se desarrollaron las sesiones en coordinación con la empresa Auga VA. En el programa habían comenzado 20 usuarios, sin embargo fueron 18 los que finalmente llegaron a completar la actividad, que se prolongó durante nueve meses y que tuvo carácter completamente gratuito.

Impulsada por la Consellería de Sanidade y la Fundación Deporte Galego, la iniciativa contó con la implicación del centro de salud de A Estrada, que trabajó para favorecer una mejora del bienestar y de la calidad de vida de los participantes a través de la práctica regular de ejercicio físico.

Asimismo, durante el acto de clausura, los asistentes destacaron que esta experiencia no solo contribuyó a mejorar su estado de salud en el presente, sino también a consolidar hábitos sanos. Además, el programa sirvió para crear un espacio de encuentro y socialización entre los participantes, una cuestión especialmente relevante entre la población de más edad.

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La entrega de diplomas contó también con la presencia de la alcaldesa en funciones, Amalia Goldar, que durante su intervención, aprovechó para animar a los participantes a mantener los hábitos y conocimientos adquiridos, así como la práctica de ejercicio físico y les recordó que el Concello dispone de distintas actividades orientadas a promover un envejecimiento activo.