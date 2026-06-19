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Fiesta de fin de curso en el colegio de Oca

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La ANPA del colegio de Oca celebra este sábado 20 de junio su fiesta de fin de curso. El evento arranca a las 12.00 horas con exhibición de patinaje, pandereta y zumba. Seguirá con sesión vermú y actuación de Marieta. Habrá comida popular a las 14.30 horas por 27 euros e hinchables por la tarde.

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