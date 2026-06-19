Fiesta de fin de curso en el colegio de Oca

La ANPA del colegio de Oca celebra este sábado 20 de junio su fiesta de fin de curso. El evento arranca a las 12.00 horas con exhibición de patinaje, pandereta y zumba. Seguirá con sesión vermú y actuación de Marieta. Habrá comida popular a las 14.30 horas por 27 euros e hinchables por la tarde.