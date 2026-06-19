A Estrada recibe la autorización para cambiar las compuertas de Liñares

El Concello da Estrada ha recibido los informes y autorizaciones preceptivos que le permiten avanzar en la sustitución de las compuertas de la playa fluvial de Liñares, unas estructuras que resultaron notablemente dañadas tras los temporales y las fuertes crecidas registradas durante el pasado invierno.

Con la llegada de la primavera, el personal municipal llevó a cabo la revisión habitual de las instalaciones con el objetivo de acometer las tareas de mantenimiento necesarias para la apertura del recinto al público. Ya en el mes de marzo se informó de que, una vez descendido el nivel del río, pudo comprobarse la gran cantidad de troncos, ramas y vegetación que la fuerza del agua y las inundaciones habían arrastrado durante los episodios meteorológicos adversos del invierno.

Todo ese material impactó contra la estructura de madera de las compuertas, empleadas para embalsar el agua y garantizar que el nivel del río aumente para el baño. La presión ejercida por el caudal y las corrientes provocó daños en estos elementos, mientras que las ramas ocasionaron la rotura de anclajes y rodamientos.

Ante esta situación, el Concello trasladó a las autoridades competentes la necesidad de sustituir las compuertas y presentó el correspondiente proyecto. Sin embargo, para poder continuar con la tramitación también eran necesarios los informes favorables de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia. Estas autorizaciones llegaron este miércoles y durante la mañana de este jueves, respectivamente.

Una vez obtenidos ambos vistos buenos, la administración local ya está en disposición de abrir el expediente para contratar, lo antes posible, la sustitución de las compuertas.

El concejal de Servicios Municipales, Óscar Durán, expresó este jueves su deseo de que el procedimiento pueda desarrollarse con la máxima agilidad para que las nuevas compuertas queden instaladas cuanto antes. Según indicó, el horizonte temporal que se maneja es el de comienzos del próximo mes de julio.

Mientras no se complete esta actuación, el nivel del agua en la zona de baño será inferior al habitual. No obstante, esta circunstancia no impedirá el uso recreativo ni el disfrute de las instalaciones por parte de los usuarios.

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Por otra parte, la playa fluvial abrirá oficialmente la temporada de baño el próximo martes, 23 de junio. El recinto contará con servicio de socorrismo y dispondrá de un agua cuya buena calidad ha sido certificada esta misma semana por Sanidad, tras las analíticas realizadas recientemente.