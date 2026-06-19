A Estrada impulsa una campaña para ver el eclipse de forma segura

La Concellería de Sanidade e Turismo de A Estrada ha puesto en marcha una campaña de concienciación dirigida especialmente a los escolares del municipio para fomentar una observación segura del eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto.

Aprovechando los últimos días de actividad lectiva, el departamento municipal ha distribuido en colegios e institutos material informativo con recomendaciones para disfrutar de este fenómeno astronómico sin poner en riesgo la salud visual. La campaña recuerda que la radiación solar puede provocar quemaduras en la retina en cuestión de segundos.

Entre los principales consejos figura el uso de gafas de eclipse certificadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015. El Concello señala que esta certificación debe aparecer impresa en la montura, junto con el marcado CE, y recomienda comprobar que las lentes no estén caducadas ni deterioradas.

La información difundida también advierte contra el uso de métodos caseros para observar el eclipse. «Nada de inventos: las radiografías, gafas de sol o cristales ahumados NO bloquean de manera suficiente la radiación», recoge el material repartido en los centros educativos.

Asimismo, se aconseja no retirar las gafas antes de apartar la vista del sol y evitar utilizarlas detrás del ocular de un telescopio. «Error fatal: no uses lentes de eclipse detrás del ocular de un telescopio. La óptica concentra la luz y el calor, derritiendo las lentes y quemando tu ojo», señala la campaña.

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El material incluye además recomendaciones para realizar observaciones indirectas mediante sistemas de proyección o cajas estenopeicas cuando no se disponga de gafas certificadas.