Los cuatro concellos de Terras de Deza deberán aportar 100.000 euros más este año para cubrir los gastos de la segunda brigada

La Mancomunidade Terras de Deza sacó ayer adelante, por mayoría (el BNG se abstuvo) los presupuestos de este año, cifrados en 349.470 euros. La cuantía sube de forma notable respecto a los 258.172 de 2025, y lo hace gracias a que aumentará la aportación de cada uno de los cuatro integrantes. Lalín pasa de los 121.447 a los 167.892 euros, mientras que Silleda, que en 2025 abonó 57.242 euros, ahora tendrá que poner 79.067. La cuota de Vila de Cruces pasa de los 41.950 a los 57.253 euros, y la Rodeiro sube de los 32.533 a los 44.255.

Este aumento de las cuotas en casi un 37%, permitirá cubrir los gastos de la segunda brigada, que ahora trabajará todo el año en lugar de solo seis meses y que el año pasado comenzó en la segunda mitad del ejercicio. Esta segunda brigada contará con 3 operarios: un conductor de motoniveladora, un conductor de retroexcavavadora, y un conductor de camión y pisón. Además, el nuevo presupuesto también cubrirá la antigüedad que les corresponde a dos trabajadores por trienio.

Tanto la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, como el portavoz del BNG de Vila de Cruces, Álex Fiúza, hicieron hincapié en el impacto que tendrá esta subida de las cuotas en las arcas municipales. «Lalín, por exemplo, ten maioría absoluta para aprobar un recoñecemento extraxudicial de crédito, pero no caso de Vila de Cruces, con esa achega de máis de 57.000 euros, quizais habería que valorar si compensa ter unha maquinaria e unha brigada propia», reflexiona Fiúza. De las dos brigadas, una trabaja solo en Lalín y la otra se reparte entre Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro, a razón de cuatro meses en cada municipio.

Menos de 80 euros de gasto

Los presupuestos de este 2026 contemplan además una aportación de 500 euros por parte de Lalín y otros 500 desde Vila de Cruces para los gastos de funcionamiento de la depuradora de Losón. El BNG hace constar que, en realidad, el gasto eléctrico de la EDAR es muy inferior, «de 77 euros o ano pasado», recuerda Fiúza, debido a que la instalación no funciona por un problema en el decantador y precisamente porque, de estar en marcha, su consumo energético es demasiado elevado. Fiúza remarca la necesidad de cambiar esta depuradora y evitar que sigan produciéndose vertidos de aguas residuales.

Ya en 2025, y también en 2026, la mancomunidad contempla una partida de 50.000 euros para contratar una consultoría que labores de asesoramiento (30.000 euros) y redacción de nuevos proyectos (20.000) de cara a la nueva mancomunidad de la que también formarán parte los municipios de A Estrada, Forcarei y Dozón. El concello dezano había abandonado la entidad ya en 2008. Esos 50.000 euros no se gastaron el año pasado, así que una de las alternativas podría ser destinar estos remanentes a "suavizar" las aportaciones que debe realizar cada municipio integrante en la actualidad.

La integración de Dozón y los concellos de Tabeirós-Montes comenzó a gestarse ya a comienzos del presente mandato, en 2023. En teoría, debería hacerse realidad ya en enero del año que viene, pero la Xunta remitió semanas atrás un dossier de 30 páginas en el que indica una serie de modificaciones que debe acometer la mancomunidad en sus nuevos estatutos. El presidente de la misma y alcalde de Lalín, José Crespo, indicó en pleno que la semana que viene la junta de gobierno local abordará esta cuestión. Para el BNG resulta idóneo el empleo de esos remanentes en los cuatro concellos que la integran en la actualidad. Añade que los presupuestos de 2025 (del que se aprobaron ayer la liquidación de ingresos y gastos) no estaban ajustados a la realidad, a la espera precisamente de estos nuevos miembros. De hecho, existía un defecto de previsión de 74.000 euros.