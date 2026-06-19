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Cruces refuerza el servicio de Vías e Obras

Cruces refuerza el servicio de Vías e Obras | CEDIDA

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El Concello de Vila de Cruces adquirió por 35.000 euros un nuevo furgón que reforzará las labores del servicio municipal de Vías e Obras. El alcalde, Luis Taboada, indica que este vehículo permite una mayor capacidad de carga y que, por tanto, mejorará el transporte de materiales y de suministros.

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