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Gestión municipal

Cerdedo Cotobade adjudica por 226.878 euros el suministro eléctrico

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REDACCIÓN

Cerdedo Cotobade

El Concello de Cerdedo Cotobade ha dado un nuevo paso en la tramitación del contrato de suministro eléctrico para edificios, dependencias e instalaciones municipales y para el alumbrado público. La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar el servicio a Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterráneo S.L., cuya oferta, de 226.878,69 euros, obtuvo la máxima puntuación en los pliegos. Al concurso concurrieron 14 empresas comercializadoras y la valoración se realizó exclusivamente mediante criterios objetivos y evaluables de forma automática.

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