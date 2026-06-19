Gestión municipal
Cerdedo Cotobade adjudica por 226.878 euros el suministro eléctrico
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REDACCIÓN
Cerdedo Cotobade
El Concello de Cerdedo Cotobade ha dado un nuevo paso en la tramitación del contrato de suministro eléctrico para edificios, dependencias e instalaciones municipales y para el alumbrado público. La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar el servicio a Comercializadora de Electricidad y Gas del Mediterráneo S.L., cuya oferta, de 226.878,69 euros, obtuvo la máxima puntuación en los pliegos. Al concurso concurrieron 14 empresas comercializadoras y la valoración se realizó exclusivamente mediante criterios objetivos y evaluables de forma automática.
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