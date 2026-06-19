Política
El BNG urge la apertura de Pozo do Boi y de las piscinas municipales
redacción
El BNG de Lalín urge al gobierno local a adoptar medidas para afrontar los efectos de las sucesivas olas de calor y reclama la apertura inmediata de las piscinas municipales, así como el acondicionamiento del área fluvial del Pozo do Boi, en Vilartuxe.
La formación nacionalista advierte de que el incremento de las temperaturas exige una planificación municipal específica y recuerda que la propia guía autonómica de apoyo a la prueba climática de infraestructuras eleva de bajo a medio el riesgo de exposición a olas de calor en Lalín en los próximos quince años.
Su portavoz, Mari Fernández Sanmartín, considera que el Concello llega tarde de nuevo a la temporada estival, con las piscinas cerradas hasta el 1 de julio y sin que el Pozo do Boi esté preparado para su uso, pese a los episodios de calor registrados en las últimas semanas y a las nuevas alertas meteorológicas. Los nacionalistas aseguran haber recibido quejas vecinales por esta situación y sostiene que la falta de espacios públicos de refresco obliga a muchas personas a buscar alternativas fuera del municipio en días de altas temperaturas.
La formación incide además en que estos episodios afectan especialmente a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores y la infancia, y reclama un plan municipal con medidas urgentes ante fenómenos climáticos extremos y recursos públicos adaptados al nuevo escenario climático.
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