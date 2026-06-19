Arranca la parte práctica del «Emprega Foresta»

El Concello da Estrada entregó este jueves en Figueiroa el material necesario para que el taller de empleo «A Estrada Emprega Foresta» pueda iniciar en los próximos días su fase de obras, tras varias semanas centrado en contenidos teóricos, entre ellos la prevención de riesgos laborales.

El alcalde, Gonzalo Louzao, se desplazó hasta el lugar para reunirse con el equipo docente y conocer de primera mano cómo se organizará el calendario de actuaciones, que contempla 24 intervenciones en un total de 19 parroquias.

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En el programa participan 20 personas y combina formación teórica con prácticas para favorecer la inserción laboral.. Especializado en el ámbito forestal, el plan de obra se desarrollará íntegramente en el medio rural.