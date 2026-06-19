Tráfico de drogas
Aplazado el juicio contra el «Francés» debido a la ausencia de su abogado
La vista por la operación realizada en el año 2024 ha quedado fijada para el 29 de octubre
Redacción
La Audiencia Provincial de Pontevedra debía acoger ayer el segundo juicio de esta semana contra el «Francés», un vecino de A Estrada acusado de tráfico de drogas. Este juicio sin embargo se suspendió debido a que su abogado tenía otro con preferencia que se celebraba en otra comunidad autónoma. Ante este imprevisto el juicio ha quedado ahora señalado para el 29 de octubre a las 9.00 horas.
En este caso la Fiscalía Provincial de Pontevedra ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre acusado de liderar una actividad continuada de tráfico de cocaína en A Estrada entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Además, imputa a su madre, su hermana y su pareja por presunto blanqueo de capitales y reclama penas de prisión.
La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de Lalín, sostiene que el principal acusado se dedicó durante varios meses a la distribución de cocaína a consumidores de A Estrada, actividad que habría llevado a cabo principalmente en las inmediaciones de su domicilio. Los agentes documentaron diversas supuestas ventas de droga entre abril y mayo de 2024, tras las cuales fueron interceptados varios compradores con pequeñas cantidades de cocaína, cannabis y hachís. La operación culminó el 13 de junio de 2024 con la detención del investigado y el registro judicial de su vivienda.
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