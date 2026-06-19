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Certamen autonómico

El Aller Ulloa consigue un premio por el fomento del consumo responsable

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El IES Aller Ulloa de Lalín es uno de los ganadores de un concurso autonómico orientado al consumo responsable. Fue en la modalidad Galicons-net en la que el centro dezano logró este reconocimiento y en concreto en la categoría de ESO, que está dotado con una compensación económica de 1.500 euros. El CPR Manuela Rial Mouzo de Cee y el CEE Manuel López Navalón, de Santiago, acompañaron al Aller Ulloa en la lista de premiados en esta categoría, centrada en proyectos de innovación educativa sobre consumo responsable como el lenguaje publicitario, los servicios financieros o el etiquetaje de bienes y productos.

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