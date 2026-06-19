Certamen autonómico
El Aller Ulloa consigue un premio por el fomento del consumo responsable
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El IES Aller Ulloa de Lalín es uno de los ganadores de un concurso autonómico orientado al consumo responsable. Fue en la modalidad Galicons-net en la que el centro dezano logró este reconocimiento y en concreto en la categoría de ESO, que está dotado con una compensación económica de 1.500 euros. El CPR Manuela Rial Mouzo de Cee y el CEE Manuel López Navalón, de Santiago, acompañaron al Aller Ulloa en la lista de premiados en esta categoría, centrada en proyectos de innovación educativa sobre consumo responsable como el lenguaje publicitario, los servicios financieros o el etiquetaje de bienes y productos.
- Herida muy grave una mujer tras una colisión frontal contra un camión en la N-550 a su paso por Pontevedra
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo
- De Doja a A Estrada para abrir boca
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Las gasolineras de bajo coste, camino de absorber más de la mitad de la oferta en Vigo: proyectan otra apertura junto a la avenida de Madrid