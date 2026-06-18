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Festas de San Paio

El XFest se extiende a dos días y aumenta sus propuestas para jóvenes

Será el 25 y 28 de junio, situando su base de operaciones en los jardines de A Estrada

Una edición anterior del XFest

Una edición anterior del XFest / BERNABE/JAVIER LALIN / FDV

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Lois Docampo

A Estrada

Ocionautas y los colectivos juveniles que se integran en La Estación ya cuentan los días para una de sus actividades más importantes del año. Hablamos del XFest, una propuesta que este año se va a dividir en dos jornadas, el 25 y 28 de junio, y se incluye por primera vez dentro del programa de las Festas de San Paio.

La jornada del jueves arranca a las 11.00 y se extiende hasta las 14.00 horas. En el programa destaca un campeonato de brilé, en el que pueden participar todos los que lo deseen, independientemente de su edad. Allí se irán formando equipos. Los mejores se llevarán premios en metálico y vales de compra. Habrá también torneo de Nerf en los jardines, simuladores de coches y realidad virtual. También estarán trabajando a lo largo de todos esos días en un mural con el que se adornará un bajo de la calle San Paio. Contarán con grafiteros de toda Galicia.

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El domingo las actividades comienzan a las 16.00 e irán hasta las 20.00. En esta jornada habrá taller de artesanía, competición de skate –que servirá para presentar la nueva asociación de skate de la Estación–, y realidad virtual. Habrá también batallas de rap con la colaboración de O Son do Sar y con una fase previa para raperos locales. Para finalizar, se organizará un concierto del artista estradense Eledelewis.

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