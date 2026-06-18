Terras de Deza lleva a pleno un presupuesto de 350.000 euros para este año

La Mancomunidade Terras de Deza celebra hoy jueves a las 17.15 horas un pleno para aprobar los presupuestos de este año, cifrados en 349.470 euros. Buena parte de esta cuantía se reparte entre los gastos de personal (213.026 euros) y los gastos corrientes (131.444 euros), mientras que las inversiones reales se quedan en 5.000 euros. Las retribuciones de personal aumenta en relación a 2025 por el aumento de personal para disponer de una segunda brigada y por la previsión de un incremento en las retribuciones.

Esos casi 350.000 euros de presupuesto proceden de forma integra de las aportaciones de los municipios integrantes: Lalín paga 167.892; Silleda, 79.067; Vila de Cruces, 57,253; y Rodeiro, 44.255. Al funcionamiento de la depuradora de Losón, que comparten Lalín y Cruces, se destinan 1.000 euros, aportados a partes iguales entre ambos municipios y que permitirán afrontar el gasto en electricidad.