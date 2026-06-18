Los taxis de Lalín exigen retirar la zona azul de Colón

El sector del taxi de Lalín ha iniciado una serie de contactos a través de su asociación provincial para exigir al Concello la retirada urgente del pintado de la zona azul en la parada de la calle Colón, una medida que los profesionales denuncian como ilegal al haberse ejecutado sin el consenso previo obligatorio que marca la normativa. El colectivo afectado critica que la decisión se tomó de forma unilateral por parte del gobierno local, sin pasar por el obligado pleno municipal, y que vulnera directamente la ley al no garantizar espacio suficiente para las 24 licencias de taxi operativas en el municipio de la capital dezana, que abonan una tasa anual específica por el mantenimiento de dichas plazas en sus respectivas ubicaciones. La disputa ha adquirido un tinte de urgencia vecinal debido al malestar físico de los conductores, quienes tras el reordenamiento de los estacionamientos se ven obligados a esperar a sus clientes a pleno sol durante la temporada de verano, mientras que los vehículos particulares disfrutan de las plazas situadas en la sombra, tal y como denuncian varios profesionales del sector en Lalín.

Según explican los portavoces de los taxistas, el reglamento sectorial exige de forma explícita que cualquier modificación en sus espacios de trabajo sea consultada y consensuada con el colectivo antes de su aplicación, un trámite que el gobierno local omitió por completo, según los afectados por esta medida. En los contactos iniciales para desbloquear el conflicto, los afectados explican que se reunieron con el concejal José Cuñarro, que declinó responsabilidades políticas al asegurarles textualmente que a él simplemente «se lo mandaron pintar». Ante esta falta de soluciones institucionales y la ausencia de un debate plenario que valide la nueva zona de estacionamiento regulado, la asociación de taxistas ya se encuentra redactando la reclamación legal formal para obligar al Concello de Lalín a revertir el pintado y «devolver la legalidad» a la parada de la céntrica calle Colón de la capital dezana.