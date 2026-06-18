El talento precoz de Sia Castro López: toca el piano a los seis años sin saber leer

La vocación es casi como una lotería. Aunque existe la creencia de que todos tenemos una, la realidad es que muchos pasan toda su vida sin llegar a encontrarla. En cambio, los más afortunados la descubren muy pronto, antes de conocer siquiera el mundo. Esto es lo que le pasó a la pequeña Sia Castro López, que con tan solo seis años ya tiene claro lo que quiere ser de mayor: pianista.

Esta estradense aprendió a interpretar música antes que a leer su propio nombre, y este martes ofreció su primer concierto ante una audiencia que, lejos de intimidarla, le dio más seguridad. Tocó tres canciones, y una de ellas ni siquiera estaba en el programa que había ensayado, pero cuando hay talento los imprevistos no molestan, sino que se resuelven con total tranquilidad.

Sia es la más pequeña del grupo de piano en la escuela de Musikenos. Comenzó sus clases apenas hace un mes, después de que sus padres se rindiesen a su insistencia. «No estábamos seguros de apuntarla tan pronto; queríamos esperar a que aprendiese los números y a leer, pero ella siempre lo tuvo claro», nos dice su madre. La pequeña está todavía en sexto de infantil y, aunque se muestra tímida ante nuestras numerosas preguntas, hay dos cosas que responde sin titubear: que le encantan las clases de piano y que de mayor quiere dedicarse a la música profesionalmente.

Su profesora, Natalia Carbajal, comparte que la progresión de su pupila es admirable. «Cuando pusimos por error la partitura equivocada supo tocarla al momento. Eso, para una persona que no sabe leer todavía, es complicado, pero ella identifica las notas y pudo responder al instante», señala. En tan solo un mes, con una única hora de clase a la semana, Sia ya puede interpretar tres canciones y seguir una partitura de forma espontánea, lo que permite augurar un futuro prometedor ante las teclas. Además, si bien la escuela a la que acude tiene clases de iniciación para niños y niñas desde los tres años, Castro López no tuvo estos primeros contactos con la música y su lenguaje, por lo que sus avances agigantados tienen mucho que ver con el trabajo diario en casa. Algo que, en palabras de su profesora, «tiene mucho mérito».

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Sus padres confirman esta constancia. «En casa practica lo aprendido con un teclado pequeño, y antes de empezar las clases ya tocaba con uno de juguete», afirman. Ellos mismos están sorprendidos de la pasión que siente su hija por el instrumento y confiesan que no saben de dónde procede. Por su parte, Carbajal expone que «lo habitual, cuando desde tan jóvenes quieren aprender un instrumento como el piano, es que hayan visto a alguien tocar y se hayan quedado impresionados». Sin embargo, los progenitores de la virtuosa estudiante sostienen que nadie en su entorno se dedica a la música ni sabe tocar. Es, pues, un misterio saber de dónde viene este férreo interés y, quizás debido a su timidez, Sia tampoco quiere aclarárnoslo. Puede que ni ella misma lo sepa todavía. Pero lo más importante es que espera con impaciencia el día en el que le toca ir a clase, que disfruta aprendiendo y tocando, y que A Estrada podría estar ante un nuevo talento que sumar a su nómina local.