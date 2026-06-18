Reciclaje
Silleda instalará quince nuevos contenedores de vidrio en el rural
El Concello de Silleda colocará 15 nuevos contenedores de vidrio en distintos puntos del rural para reforzar la recogida selectiva y acercar este servicio a las parroquias. Las unidades se instalarán en Bascuas (Dornelas), Carboeiriño (Carboeiro), Galán (Laro), Aldea Grande (Saídres), O Sino (Ponte), Paredes y Sestelo (Escuadro), O Ribeirao (Negreiros), Costela (Margaride), Chapa, A Laxe (Oleiros), Campo (Vilar),Toiriz y Mourelos (Silleda) y Vilar de Cira. Completará puntos de recogida ya existentes o islas de contenedores, con el objetivo de reducir desplazamientos y facilitar el reciclaje a la vecindad. El edil de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo, recuerda que en estos contenedores deben depositarse botellas, tarros y frascos, pero no tapas, cerámica, cristales ni lámparas.
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