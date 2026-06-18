Silleda instalará quince nuevos contenedores de vidrio en el rural

El Concello de Silleda colocará 15 nuevos contenedores de vidrio en distintos puntos del rural para reforzar la recogida selectiva y acercar este servicio a las parroquias. Las unidades se instalarán en Bascuas (Dornelas), Carboeiriño (Carboeiro), Galán (Laro), Aldea Grande (Saídres), O Sino (Ponte), Paredes y Sestelo (Escuadro), O Ribeirao (Negreiros), Costela (Margaride), Chapa, A Laxe (Oleiros), Campo (Vilar),Toiriz y Mourelos (Silleda) y Vilar de Cira. Completará puntos de recogida ya existentes o islas de contenedores, con el objetivo de reducir desplazamientos y facilitar el reciclaje a la vecindad. El edil de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo, recuerda que en estos contenedores deben depositarse botellas, tarros y frascos, pero no tapas, cerámica, cristales ni lámparas.