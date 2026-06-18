El PSOE de Forcarei cuestiona las bolsas de empleo municipales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El PSOE de Forcarei asegura que el tiempo le da la razón tras conocerse los resultados provisionales de tres bolsas de empleo convocadas por el Concello. Según los socialistas, ninguna de las convocatorias para encargado de Obras y Servicios, conductor-desbrozadora y oficial fontanero cuenta con aspirantes admitidos. El grupo recuerda que presentó un recurso contra las bases por el escaso plazo de cinco días hábiles para presentar solicitudes y considera que el proceso dificulta la participación y no cumple su objetivo de atraer candidatos.
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa: registros en Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo