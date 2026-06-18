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El PSOE de Forcarei cuestiona las bolsas de empleo municipales

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El PSOE de Forcarei asegura que el tiempo le da la razón tras conocerse los resultados provisionales de tres bolsas de empleo convocadas por el Concello. Según los socialistas, ninguna de las convocatorias para encargado de Obras y Servicios, conductor-desbrozadora y oficial fontanero cuenta con aspirantes admitidos. El grupo recuerda que presentó un recurso contra las bases por el escaso plazo de cinco días hábiles para presentar solicitudes y considera que el proceso dificulta la participación y no cumple su objetivo de atraer candidatos.

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