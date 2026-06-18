El PSdeG urge una residencia pública para mayores en A Estrada

La diputada del PSdeG en el Parlamento gallego, Paloma Castro, reclamó este martes a la Xunta la construcción de una residencia pública para personas mayores en A Estrada, atendiendo a una petición que, según recordó, fue impulsada inicialmente por el grupo municipal socialista y respaldada posteriormente por unanimidad por la corporación local.

Castro defendió la necesidad de esta infraestructura al considerar que A Estrada, como capital de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes, cuenta con una población cada vez más envejecida y unas necesidades asistenciales que, a su juicio, no pueden cubrirse únicamente a través del Servicio de Axuda no Fogar.

La diputada destacó que la comarca supera los 28.000 habitantes y que cerca de un tercio de ellos tiene más de 65 años. Además, recordó que la única residencia pública existente en la zona dispone de apenas 40 plazas.

Noticias relacionadas

Paloma Castro también criticó la falta de avances en el anuncio realizado hace un año por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la construcción de 24 residencias para mayores fuera de las grandes ciudades. Según señaló, desde entonces no se han solicitado terrenos ni iniciado trámites. Asimismo, denunció que muchas familias se ven obligadas a asumir elevados costes en centros privados o a desplazarse lejos de sus hogares para acceder a cuidados adecuados.