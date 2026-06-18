Promueven una gasolinera sin personal en la Avenida do Empalme, de Lalín

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático somete a información pública desde este miércoles y hasta el 8 de julio la memoria de incidencia ambiental de un proyecto de construcción de instalación de distribución al por menor de productos petrolíferos en régimen desatendido, que promueve la firma Strada 2030 I-D, con sede en la rúa Calvo Sotelo de A Estrada. Esta estación de servicio sin personal se ubicará en una finca de la Avenida do Empalme, en Lalín.

La memoria elaborada por el ingeniero industrial Carlos García Pérez indica que esta dotación se construirá sobre una parcela de 562 metros cuadrados, sobre suelo urbano. La finca está sin edificar y cuenta con todos los servicios. Será la propia empresa quien se encargue de la urbanización del frente de la parcela. La previsión es que funcione todos los días del año, a cualquier hora, con una capacidad de venta anual de 1.100.000 litros de gasóleo A y de 490.000 litros de gasolina de 95 octanos. Podrán emplear estos combustibles fósiles turismos ligeros, que además tendrán a su disposición un punto de repostaje eléctrico de 60 kW y que, según esta memoria, podrían emplear hasta 10 vehículos al día. El consumo energético anual será de 390.865 kilowatios por hora al año, entre los 135.365 que precisan los surtidores de gasóleo y gasolina y los 255.500 del punto de recarga eléctrico.

A esta gasolinera podrá accederse desde la EP-6001, la carretera de titularidad provincial a su paso por la Rúa da Romea, que será además la única salida. Las viviendas más próximas estarán a una distancia de entre 26 y 45 metros, mientras que las industrias y los servicios de hostelería más cercanos se localizan en una horquilla de entre 93 y 128 metros. La futura gasolinera queda fuera del perímetro de protección del Pazo de Filgueiroa (está a 426 metros), así como de la Mámoa do Monte da Romea 2 (a 411 metros) y de la Capela do Montserrat (a 373).

Para prestar este servicio, la promotora contempla una zona de repostaje y una administrativa (el cajero para realizar el pago con tarjeta), así como una pequeña área comercial, un aseo adaptado y un local para los cuadros técnicos. Estas instalaciones estarán protegidas con una marquesina y una caseta prefabricadas. Los combustibles estarán dentro de un depósito compartimentado de 100.000 litros, entre los 60.000 de gasóleo A y los 40.000 de gasolina de 95 octanos. Por eso, el tanque tendrá dos surtidores, y cada uno de estos, dos mangueras a cada lado.

Impacto en aguas subterráneas

La memoria indica que la posibilidad de impacto en aguas subterráneas por esta actividad es mínima, dado que toda la superficie va a estar impermeabilizada. No obstante, estará alerta ante cualquier incidencia como la rotura de un tanque e indica que la instalación tendrá al servicio de los usuarios un contenedor con arena seca (sepiolita, en concreto) para absorber pequeñas fugas que puedan producirse durante el repostaje de los vehículos. Las aguas hidrocarburadas que puedan generarse se recogerán en redes distintas a las pluviales y a las fecales, para su tratamiento individualizado antes de verterlas a la red general.

En cuanto al sistema de protección contra incendios, habrá dos extintores a menos de 15 metros del punto de suministro, amén de otros extintores en la zona de descarga o en el área de cuadros eléctricos, por ejemplo. El complejo tendrá además un sistema de detección automático de fuegos y la clientela podrá contactar con un centro de control ante cualquier duda durante el uso de los surtidores o del centro de recarga.

Cabe recordar que cerca de esta zona, pero ya en Botos, Petroprix había planeado una estación con exactamente las mismas ventas previstas de gasóleo y de gasolina que esta de Strada 2030. El aterrizaje de una gasolinera en régimen desatendido (en la que no hay personal en el local, a diferencia de las de autoservicio, que sí están para resolver dudas pero no para repostar) puede suponer un revulsivo a la hora de los precios del combustible, como en su momento ocurrió con el desembarco de Plenoil en Silleda. La firma, reconvertida ahora en Plenergy, es otra de las competidoras de las grandes marcas, junto a las estaciones de servicio de las cooperativas agrarias de Aira, O Rodo o Cobideza, además de las libres que, como la de Camanzo, no están vinculadas a ninguna multinacional petrolera.