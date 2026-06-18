Presentación en Lalín de un volumen sobre la Escuadrilla Elcano

Siguiendo con los actos de celebración del centenario de Joaquín Loriga, esa tarde el Museo Municipal de Lalín será escenario de la presentación del libro titulado El gran vuelo Madrid-Manila. La cita prevista para las 19.30 horas contará con la presencia de su autor, el escritor y periodista Álber Vázquez. El sábado será el coronel Fernando Roselló el que ofrecerá en Lalín una charla sobre el autogiro.