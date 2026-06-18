Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conexiones autobús VigoZapatero ante el juezGrave Accidente N-550Ola de Calor GaliciaEusebio Novas HiperxelRecuperar industria linoFeria StonegalEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Presentación en Lalín de un volumen sobre la Escuadrilla Elcano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Siguiendo con los actos de celebración del centenario de Joaquín Loriga, esa tarde el Museo Municipal de Lalín será escenario de la presentación del libro titulado El gran vuelo Madrid-Manila. La cita prevista para las 19.30 horas contará con la presencia de su autor, el escritor y periodista Álber Vázquez. El sábado será el coronel Fernando Roselló el que ofrecerá en Lalín una charla sobre el autogiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents