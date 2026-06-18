Presentación en Lalín de un volumen sobre la Escuadrilla Elcano
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Siguiendo con los actos de celebración del centenario de Joaquín Loriga, esa tarde el Museo Municipal de Lalín será escenario de la presentación del libro titulado El gran vuelo Madrid-Manila. La cita prevista para las 19.30 horas contará con la presencia de su autor, el escritor y periodista Álber Vázquez. El sábado será el coronel Fernando Roselló el que ofrecerá en Lalín una charla sobre el autogiro.
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