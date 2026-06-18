Preocupación en Terra de Montes por una ambulancia que podría funcionar solo 12 horas diarias

La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la ambulancia concedida para el centro de salud de Cerdedo preste servicio únicamente durante 12 horas al día, en lugar de las 24 horas inicialmente previstas.

Según explica la plataforma, a principios del mes de marzo tuvo conocimiento de la concesión de una ambulancia para el centro sanitario cerdedense. El día 9 de ese mismo mes, varios miembros del colectivo se reunieron con el alcalde de Cerdedo-Cotobade para confirmar la información y valorar positivamente el resultado de las diferentes acciones de presión llevadas a cabo por todos los grupos políticos de la corporación. Durante aquel encuentro se les trasladó que el servicio de ambulancia funcionaría las 24 horas del día, tal y como venían reclamando.

Sin embargo, recientemente han comenzado a circular informaciones que apuntan a que este recurso, considerado muy necesario para la comarca de Terra de Montes y su entorno, podría limitarse a una cobertura de 12 horas diarias.

Ante esta situación, la Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública ha expresado su malestar y su rechazo a una medida que considera un engaño y una nueva reducción de unos recursos que califican de imprescindibles para la sanidad pública.

El colectivo ha anunciado además su intención de reunirse en los próximos días con el alcalde para solicitar que también manifieste su desacuerdo ante el Sergas y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con el objetivo de que ambas entidades mantengan su compromiso de dotar al municipio de una ambulancia con servicio las 24 horas.

Asimismo, la plataforma no descarta la organización de distintas acciones de protesta, entre ellas una recogida de firmas, concentraciones u otras iniciativas que puedan ser propuestas por sus integrantes.

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La reivindicación de una ambulancia permanente para el PAC de Cerdedo no es nueva. La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública lleva años denunciando los tiempos de espera en la atención de urgencias en la comarca de Terra de Montes y reclamando una dotación propia para el centro sanitario. En distintas ocasiones, el colectivo ha advertido de que las ambulancias que prestan servicio en la zona deben cubrir un amplio territorio, lo que provoca demoras que, según sus denuncias, pueden superar ampliamente los tiempos de respuesta recomendados para estas emergencias.