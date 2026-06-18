El PP de Rodeiro y el BNG de Cruces alertan de la falta de convenios para desbroces

La oposición política de Rodeiro y parte de la de Vila de Cruces alerta de la escasa política local para la prevención y extinción de incendios forestales. Estos concellos son los únicos que no se adhirieron al convenio con la Xunta y la empresa pública Seaga para el desbroce de las franjas secundarias, que son márgenes de protección de 50 metros de distancia a núcleos, viviendas aisladas y urbanizaciones. En los concellos con menos de 10.000 habitantes, estas franjas tendrían que estar ya desbrozadas a 31 de mayo. "Tras anunciar un investimento millonario e establecer un calendairo concreto, ese prazo xa foi superado sen que se cumprisen os compromisos adquiridos" por parte de la Xunta, indica el portavoz del BNG de Cruces, Álex Fiúza.

Desde el PP de Rodeiro su líder, Cati Somoza, señala que este convenio «é fundamental para protexer o territorio e, deste xeito, cárgase toda a responsabilidade aos veciños, cando se podía facer gran parte do traballo con medios públicos». Somoza recuerda que en esta primavera a punto de rematar el municipio ya registró tres incendios de pequeñas dimensiones, y recuerda que su partido solicitó al gobierno local bipartito que se sumase al citado convenio a principios de mayo, «pero 40 días despois parece que a cousa segue sen ir con eles», lamenta. Los populares insisten que los vecinos apenas disponen de tiempo para asumir esa limpieza de franjas secundarias, dado que la mayoría trabaja en el sector primario y durante estas semanas está inmersa en las labores de ensilado. Rodeiro ni se adhirió al convenio de rozas ni a las ayudas para conformar una brigada de extinción (que sí tendrán Lalín, A Estrada, Silleda y Forcarei), de modo que solo solicitó la propuesta de incorporación de trabajadores del programa Aprol.

Otra zona de Fervenza, con maleza. / Cedida.

En el caso de Vila de Cruces, Álex Fiuza recuerda que su partido ya presentó semanas atrás un plan municipal de prevención de incendios «adaptado á realidade de Cruces, un concello cunha ampla masa forestal e considerado de alto riso. Pero mentres dende o BNG facemos propostas e advertimos da situación, o goberno local nin sequera foi quen de sumarse a unha ferramenta básica como é ese convenio da Xunta», lamenta.

Para el Bloque, en vista del desinterés del gobierno local de Xuntos y el incumplimiento del calendario por parte de la Consellería do Medio Rural, «tanto o alcalde, Luis Taboada, como o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parecen responder ao mesmo manual: moito anuncio, moita promesa e pouca execución, deixando no aire actuacións clave para a seguridade da veciñanza». El Bloque insta al ejecutivo local a actuar de inmediato y a poner en marcha medidas eficaces que garanticen tanto esa seguridad de las familias como la protección del territorio natural de un municipio que está entre los de mayor masa forestal de Galicia.