Dinamización rural
Piloño lembra nunha mesa redonda a primeira Festa do Labrego
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A Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño acolleu onte o ‘Encontro Máis aló dos 40 anos do Labrego’, en homenaxe á primeira Festa do labrego que tivo lugar nesta parroquia cruceña o 14 de outubro de 1984. A sesión celebrouse mediante unha mesa redonda na que interviron o xornalista Manuel Núñez, o fotógrafo amateur José Ramón Moire, o gaiteiro Plácido Rozas e a presidenta da fundación, Carmen Lareo. Houbo proxección de fotografías.
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