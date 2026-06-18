«Las patologías alérgicas son frecuentes y lo serán más, no deben banalizarse»

La doctora Vanesa García Paz, especialista en Alergología e Inmunología, impartió este miércoles en Lalín una charla titulada «É alerxia ou non?», encuadrada en el ciclo de conferencias de salud municipal. El acto tuvo lugar en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero.

¿Cuáles son los mitos más comunes que la gente confunde con alergias reales en su día a día?

Quizás el mito principal es que la gente suele pensar que cualquier reacción por ejemplo con un alimento, es una alergia. Esto no es así. Para que sea una alergia, tiene que estar mediado por el sistema inmunológico, es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a una sustancia (alimento, medicamento, picadura) normalmente inocua para la mayoría de personas, pero no para el paciente alérgico. Muchas reacciones son efectos adversos, intoxicaciones, lesiones cutáneas por una infección, etcétera. Otro mito es pensar que lo que tomamos por primera vez en nuestra vida y aparece una reacción, es eso lo que no ha dado alergia. Y esto tampoco suele ser así, la alergia requiere de un período previo de exposición donde el sistema inmunológico se sensibiliza y ya en una exposición futura, dado que ya estás sensibilizado, puede aparecer la respuesta exagerada que desencadena los síntomas de alergia. Espero expresarlo con claridad.

¿Ha habido un aumento real de casos de alergias en los últimos años o simplemente se diagnostican mejor?

Ambas cosas. Hoy disponemos de mejoras diagnósticas incluso con analíticas precisas de diagnóstico molecular, es decir, podemos conocer qué proteína o proteínas concretas de un alérgeno causan los síntomas. Pero también es verdad que hay un aumento de la prevalencia de las patologías alérgicas, quizás llegan a afectar al 30-40% de la población general y se estima que irán en aumento en las próximas décadas. El motivo no se sabe con certeza pero se presupone que el cambio climático influye, así como la contaminación o las modificaciones en el estilo de vida, entre otros.

¿Cuáles son las señales clave que deben alarmar a una persona para acudir al especialista en lugar de automedicarse?

Depende del tipo de alergia pero por ejemplo, en alergia respiratoria, si los síntomas son frecuentes y afectan a la calidad de vida, dificultan el sueño o las actividades diarias merecen consultarse porque disponemos de muy buenos tratamientos y de inmunoterapia dirigida a tratar la causa del problema. Si hablamos de reacciones con picaduras, alimentos o fármacos, siempre hay que consultar ante reacciones inmediatas que suelen presentarse como urticaria aguda, hinchazón en cara, párpados o labios, carraspera, tos, fatiga, puede haber pitido al respirar, mareo, desvanecimiento, dolor torácico, síntomas digestivos, etcétera. Sería una reacción sistémica, una anafilaxia y siempre hay que consultarlo porque necesita tratamiento inmediato.

¿Cuál es el hábito diario más sencillo e importante para cuidar nuestro sistema inmunitario?

Aquí no no hay un alimento ni suplemento milagroso. Lo que realmente refuerza nuestro sistema inmunológico es un estilo de vida saludable: no fumar, limitar mucho la ingesta de alcohol, dormir bien y las horas necesarias, hacer ejercicio físico y mantenernos activos a diario, controlar el estrés en lo posible y basar nuestra alimentación en alimentos reales, con buen aporte de verduras y frutas y proteínas de calidad, cereales integrales, legumbres, frutos secos, etcétera, y en Galicia tenemos la suerte de disponer de nuestra dieta atlántica tradicional con alimentos de gran calidad, es importante minimizar la ingesta de ultraprocesados como la bollería industrial entre otros productos que todos sabemos, dejarlos para días puntuales. Y pienso que es fundamental instruir a los niños en hábitos saludables porque es la única forma en que podrán mantenerlos de por vida.

¿Qué consejo le daría a un paciente que se siente frustrado o limitado en su vida cotidiana por culpa de una alergia crónica?

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Lo primero que le diría es que consulte con un especialista en Alergología. La mayoría de las enfermedades alérgicas pueden controlarse bien con un diagnóstico correcto y un tratamiento individualizado. Disponemos hoy en día de buenos fármacos incluida la inmunoterapia y fármacos biológicos que mejoran mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, que pueden usarse en caso necesario. Las patologías alérgicas son frecuentes y lo serán más, no deben banalizarse, pues afectan a la calidad de vida de los que las sufren, pero tampoco vivir con miedo. La mayoría de pacientes pueden hacer una vida normal con un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado.