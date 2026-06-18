¿Operación bikini? Mejor, operación vida sana

Desde hace unos años, las páginas web de diversas marcas de ropa ya emplean como modelos a personas con distintos tipos de cuerpo más allá de una mujer que supera el 1,70 de estatura pero usa solo una talla 36. Es una forma de concienciación para que prime la salud sobre la estética y también una lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Pero por otro, las redes sociales están llenas de perfiles de 'gurús' de supuestas dietas milagro y que están causando ya serios problemas de salud sobre todo entre la población adolescente. El peligro puede ir a más en estos meses de verano. Pero también es verdad que la conocida durante décadas como la 'operación bikini', a base de dieta severa y ejercicio intenso en las semanas previas al estío, está dejando paso a hábitos saludables durante todo el año y casi en cualquier tramo de edad.

La nutricionista lalinense Vanessa Taboada apuesta «unha operación vida sana en lugar dunha operación bikini, porque o estilo de vida saudable ten que acompañarte toda a vida e a operación bikini morre e setembro, e ademais este tipo de dietas curtas poden provocar ansiedade, frustración e unha mala relación coa comida», si uno o una no consigue una pérdida notable de kilos a corto plazo. «O corpo que tés no verán constrúelo cos teus hábitos ao longo do ano», apostilla. Las personas que acuden a su consulta se realizan una analítica al comienzo de la dieta, y otra al cabo de 6 meses. Es ahí donde ven no solo la pérdida de peso, sino también diferencias en cuestiones como el colesterol malo, la hemoglobina glicada (que mide los niveles de azúcar) gracias a una alimentación consciente, como la llama esta experta. «Temos que consumir comida fresca, de proximidade e de tempada, e evitar os ultraprocesados».

La nutricionista lalinense Vanessa Taboada. / Cedida

Nos da un par de trucos: uno de ellos es la regla 80-20, de modo que el 80% del tiempo debemos ingerir alimentos saludables y el 20% restante podemos reservarlo a antojos o eventos. En este punto, Taboada insiste en la necesidad de distinguir entre el hambre física y el hambre emocional. «A fame emocional salta coa ansiedade e pide comer gallegas, patatas fritas e chocolate». Las dietas personalizadas no destierran este tipo de antojos, pero dando prioridad al otro truco, la conocida como regla del plato, «no que un 50% son vexetais e froitas, un 20% proteinas a base de peixe, aves ou legumes, e o 25% restante hidratos que proceden do pan, do arroz integral ou de patacas cocidas».

Agua y ensaladas

Una dieta restrictiva «poden crear carencias e irritabilidade por buscar un corpo que quepa nun bañador dous meses», y los productos quemagrasas no dejan de ser placebos que pueden afectar a la salud cardiovascular. Vanessa Taboada recomienda alternativas bastante más sanas para el verano. Como beber agua, consumiendo hasta 2,5 litros al día y sin esperar a tener sed. Y mejor priorizar el agua frente a refrescos industriales, bebidas con minerales o alcohólicas. También se pueden tomar caldos vegetales y auga con cítricos, además de consumir alimentos con mucha calidad hídrica como el tomate, la sandía o el melón. «Nestes meses tamén é preferible comer alimentos de dixestión fácil, cocidos ou ao vapor», así como ensaladas con garbanzos o lentejas que, junto al huevo cocido, nos aportan proteínas para la masa muscular. Esta nutricionista lalinense deja claro que «dietas como a da piña ou a da sopa, ou mitos como deixar de comer lácteos,dan moito dano. Agora, polo menos, as persoas xa estamos máis concienciados e a xente acode á consulta todo o ano». A la suya llegan clientes de distintos puntos de Galicia y el éxito es tal que algún paciente logró bajar peso y evitar el tener que someterse a una operación de reducción de estómago.

Deporte para mayores de 80 años

En esa concienciación de cuidarse por salud y no por estética coincide también Xoel Goldar, al frente del gimnasio XGAP Adestramento e Saúde, en A Estrada. Esta empresa está en marcha desde 2018. Goldar recuerda que «fai uns anos si existía a dinámica de altas en ximnasios nos meses de febreiro e marzo ata o verán, para esa operación de posta a punto. Pero agora eses novos usuarios estabilízanse ao longo de todo o ano» y con edades diferentes, desde adolescentes a personas que rebasan los 80 años y que buscan en este gimnasio pautas para su día a día «que lles permitan desprazarse con bolsas, evitar caer ou, se caen, saber como poder levantarse».

Un ejemplo de esa búsqueda del bienestar físico y anímico a través del deporte se ve en que «temos un perfil moi grande de xente que nunca fixo exercicio físico e que quere atoparse ben consigo mesmo, xa sexa por iniciativa propia ou por consello médico». Eso sí, «todos os traballos de ximnasio, á marxe da idade, teñen que ser específicos. Non vale todo para todo o mundo». Al acudir de forma periódica a un centro que les asesore según su edad, sus necesidades y sus metas, el usuario percibe mejorías en ese estado físico «e iso xera capacidade de adherencia», para seguir practicando deporte.

Y, de la misma forma que Vanessa Taboada insiste en que una dieta no tiene por qué ser aburrida y que ir al gimnasio no puede verse como un castigo, Xoel Goldar indica que "tentamos trasladar a importancia dun estilo de vida saudable, que debe ir acompañado dunha alimentación correcta e dun bo descanso".