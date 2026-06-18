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El valor de los profesores

Mural con mensaje en el colegio de Figueiroa

Mural con mensaje en el colegio de Figueiroa | CEDIDA

Mural con mensaje en el colegio de Figueiroa | CEDIDA

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El colegio de Figueiroa tendrá un nuevo mural, esta vez situado en su entrada. La obra lleva por título «Un profesor vale más que muchos superhéroes». El diseño junta la modernidad del muralismo con las ilustraciones estilo cómic. Está repleto de mensajes y detalles para motivar a los alumnos y poner en valor la labor de los profesores.

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