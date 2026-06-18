Manolo Portas, memoria histórica de un colegio rural

Manolo Portas Espiña llegó al colegio San Xoán Bautista de Cerdedo en el mes de septiembre de 1990. Tras años trabajando como celador en el hospital, este vecino de Viascón se incorporaba como profesor de educación física tras aprobar las oposiciones. «Lo pedí como destino porque me quedaba cerca de casa», recuerda. «Era el típico colegio del rural interior y desde el principio todos me acogieron muy bien». 36 años después de aquel primer día., Manolo Portas se ha despedido de su colegio, en un emotivo acto organizado por sus compañeros en el que no faltaron las lágrimas.

Echando la vista atrás, el profesor recuerda con cariño aquellos inicios en los que el colegio San Xoán Bautista contaba con una importante cantidad de alumnos. «Cuando entré eran 130 alumnos pero solo un par de años antes había más de 150. En esa época venían a este centro los niños de Presqueiras, del Concello de Forcarei, a los que les quedaba más cerca venir a Cerdedo. Venía un bus entero a rebosar. Sin embargo, Forcarei los pidió, con razón, para sus colegios, así que aquí nos quedamos con 130»,explica.

Graduación de los alumnos de infantil. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Uno de los problemas a los que se enfrentaban en esa época era la falta de medios. Como ejemplo, el profesor de educación física nos recuerda que las clases tenía que darlas al aire libre, porque no tenían pabellón ni contaban con un sitio a cubierto. Con el paso de los años, fueron mejorando en infraestructuras al tiempo que fueron perdiendo alumnos. «Ahora mismo solo tenemos 45 entre infantil y primaria. La situación es crítica en ese sentido. Tiene sin embargo una parte buena, ya que el trabajo con los niños es más individualizado y directo», argumenta. Esa escasez de niños obliga a los profesores a aumentar responsabilidades. En su caso acabó dando clases por ejemplo de lengua y matemáticas.

Este trabajo como profesor lo fue compatibilizando durante nueve años con el de director. «Estaba de secretario y al irse el anterior director me pidieron que me pusiese para acabar el curso. Al final estuve ocho cursos más. Debo decir que tuve mucho apoyo, tanto por parte de los profesores como de los padres. Eso es algo muy importante en un colegio pequeño como este que no tiene los medios de otros más grandes». Desde el pasado mes de febrero y una vez cumplidos los 60, Manolo Portas anunció su jubilación una vez cumplidos los años de cotización necesarios. «Desde que me fui noto que me falta algo. Creo que por eso sigo manteniendo el contacto con el colegio», explica.

Jorge Cubela, con los alumnos de primaria. / | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Llegados a final de curso, esos profesores y padres que tanto lo apoyaron en estos años decidieron hacerle un homenaje con una invitación especial. «O profe Manolo anunciou a súa xubilación ao acabar o Entroido este ano, como o facía todo desde que o coñecemos, con discreción e serenidade. O profe Manolo, sen desmerecer a toda a xuventude docente, é deses mestres en perigo de extinción, con vocación, entrega e respeto profundo polo alumnado. Manolo levaba máis de trinta anos ensinando no colexio público de Cerdedo, do seu bo facer dan boa conta o alumnado destes anos e as nais e pais dos mesmos, que xa foron púpilos seus. Por iso, e porque celebrar o xúbilo dos que adican parte da súa vida ao servizo dos demais, a ANPA do Ceip San Xoán Bautista do colexio de Cerdedo quere facerlle un agarimo no festival de fin de curso», rezaba esa invitación a la que no quisimos faltar.

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Portas, rodeado del resto de profesores del centro. / Bernabé/Javier Lalín

Allí le aguardaban excompañeros y exalumnos, en un emotivo reencuentro al que tampoco quiso faltar el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela.