Lalín invierte 105.000 euros en un tractor

El Concello de Lalín invertirá 105.353,67 euros en la adquisición de untractor para reforzar los servicios ambientales municipales. Será financiado íntegramente a través del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia. La junta de gobierno inició el expediente para incorporar este vehículo al parque móvil municipal. Permitirá mejorar los trabajos de limpieza y acondicionamiento de caminos, mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos, conservación de áreas rurales y naturales, así como actuaciones de prevención de riesgos ambientales y mejora de la seguridad en el territorio.