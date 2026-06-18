Lalín expone la cesión de suelo para vivienda
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Desde hoy y durante 15 días hábiles el Concello de Lalín somete a información pública la cesión gratis en propiedad a favor de la Sociedade Vivenda Pública de Galicia de una parcela en el Área de Reparto AR-29 (en Fontesanguiña) para la construcción de vivienda pública. Este trámite salió publicado ayer en el BOP.
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