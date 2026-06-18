Galiforest Abanca bate récords históricos en su octava edición con 120 empresas y 18.056 metros cuadrados

La feria Galiforest Abanca llegará a su octava edición batiendo sus máximos históricos de participación y superficie expositiva. A falta de quince días para su inauguración, el monográfico forestal cuenta ya con 120 empresas y entidades expositoras confirmadas y una superficie neta de 18.056 metros cuadrados.

El certamen, organizado por la Feira Internacional de Galicia (FIG) con el apoyo de la Xunta de Galicia, se celebrará del 2 al 4 de julio en el monte y las instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, muy próximo a Santiago de Compostela.

Las cifras superan ampliamente las de la última edición, celebrada en 2024, cuando participaron 107 expositores directos y la superficie ocupada fue de 15.306 metros cuadrados. Desde la organización destacan que estos datos no solo mejoran los registros de la pasada convocatoria, sino que rebasan los máximos históricos del monográfico, reflejando el respaldo del sector y la consolidación de Galiforest Abanca como referente forestal.

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La exposición se completará con un programa de actividades dirigido tanto a profesionales como a otros perfiles vinculados al sector, entre ellos estudiantes. La programación, diseñada por la FIG y el comité del certamen, incluirá demostraciones continuadas de maquinaria, el Concurso de Innovación y un simposio, entre otras propuestas pensadas para impulsar la participación, la interacción y el intercambio profesional.