Gala de fin de curso del Club Aehde en el multiusos de Lalín

La cancha central del Lalín Arena acogerá este viernes 19 de junio la gala de fin de curso del Club Aehde Lalín Patín. En la cita está previsto que participen unas 150 patinadoras de la entidad, de las actividades extraescolares de los colegios Golmar y Manuel Rivero, actuando como invitado el Club Aehde de O Carballiño. El evento está programado para las 20.00 horas e incluye sorteos y diplomas.