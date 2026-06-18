Zonas de baño
Forno pide adelantar la apertura de las piscinas y la playa fluvial
Redacción
La portavoz del PSOE de Lalín, Alba Forno, reclama al gobierno local una mayor previsión para adelantar la apertura de las piscinas municipales y de Pozo do Boi ante la llegada cada vez más temprana de las altas temperaturas. La edila socialista considera un error mantener el 1 de julio como referencia fija cuando los episodios de calor se registran ya en junio y el curso escolar está a punto de finalizar.
Forno es consciente de que el Concello continúa pendiente de un informe de Augas de Galicia para acometer trabajos de limpieza en la playa de Vilatuxe, pero considera que el problema de fondo es la falta de planificación. «Non ten sentido agardar ata última hora se todos os anos sabemos que é preciso solicitar autorizacións, realizar limpezas e acometer tarefas de mantemento», indicó.
La portavoz socialista recuerda que su grupo ya había solicitado en anteriores ocasiones adelantar la apertura de estas instalaciones, muy demandadas por familias, niños y jóvenes como alternativa de ocio y refugio frente al calor. También apunta que ya se están organizando actividades de colectivos en la playa fluvial de Pozo do Boi, por lo que entiende que debería estar disponible.
En definitiva, el PSOE insta al gobierno local a revisar el modelo de gestión para que, en próximos años, tanco las piscinas como Pozo do Boi puedan estar operativos en cuanto comiencen los períodos de calor.
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